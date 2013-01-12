Участник драки в кафе сбегал домой за пистолетом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Артемовского горотдела милиции, в тот вечер в кафе отдыхали две компании, между которыми возник конфликт. Мужчины вышли на улицу, где один из них угрожал оппонентам ножом. Драки удалось избежать, и мужчины из одной компании разошлись по домам. Но один из них, приехав домой, взял травматический пистолет, вернулся в кафе и стал стрелять в воздух, а затем в сторону обидчиков. Завязалась драка, которую прекратили оперативно приехавшие работники милиции. Затем правоохранители нашли неподалеку в снегу пистолет и изъяли его.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины «Хулиганство» (грубое нарушение общественного порядка с применением огнестрельного или холодного оружия), согласно которой виновнику грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.