В Киеве пройдет украинско-шведский фестиваль

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Основной площадкой этого действа станет Труханов остров.

По замыслу организаторов, фестиваль должен органически соединить украинскую и шведскую культуры. Он будет насчитывать сразу 7 площадок, из которых две сцены будут построены непосредственно на Днепре в виде казацких чаек.

Кроме выступлений известных украинских и шведских рок-команд, в рамках фестиваля состоится международный рыцарский турнир, байк-парад и соревнования по авто-тюнингу.

Еще одним местом проведения фестиваля станет столичный экстрим-парк, который находится на территории парка Дружбы народов. Там состоятся международные соревнования «Freegames» по более чем 60 экстремальным видам спорта.

С инициативой положить начало традиции проведения фестиваля именно в таком формате выступил Олег Скрипка.