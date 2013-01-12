Инспектор ГАИ подделал документы для страховки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, полгода тому назад милиционер подделал в интересах одного из участников ДТП документы, необходимые для получения страховых выплат. Правоохранитель указал заведомо неправдивые данные о дате столкновения и улице, на которой оно произошло.

В ходе досудебного следствия бывший милиционер признался в мошеннических действиях, и в суде полностью признал свою вину.

Суд лишил его специального звания – старший лейтенант милиции и запретил работать в правоохранительных органах на протяжении 3 лет. Кроме того, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.