В Енакиево школьники с пистолетом вынесли из магазина 4 бутылки пива и 4 грн

В Енакиево Донецкой области задержаны два школьника, которые, угрожая пневматическим пистолетом, вынесли из магазина 4 бутылки пива и 4 грн, сообщает Главное управление МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что в Енакиевский городской отдел милиции обратилась 20-летняя продавщица магазина с заявлением о том, что двое неизвестных, находясь в магазине, угрожая предметом похожим на пистолет, завладели четырьмя бутылками пива и деньгами в сумме 4 грн.

Работниками уголовного розыска и сектора криминальной милиции по делам детей в течение суток были установлены подозреваемые и доставлены в горотдел. Ими оказались двое 14-летних ученика местной школы-интерната. По словам подростков, пневматический пистолет, который стреляет металлическими шариками, они нашли на улице.