В Енакиево школьники с пистолетом вынесли из магазина 4 бутылки пива и 4 грн
14:47, 11 января 2013Общество
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В Енакиево задержали двоих вооруженных школьников, укравших из магазина 4 бутылки пива.
В Енакиево Донецкой области задержаны два школьника, которые, угрожая пневматическим пистолетом, вынесли из магазина 4 бутылки пива и 4 грн, сообщает Главное управление МВД Украины в Донецкой области.
В сообщении отмечается, что в Енакиевский городской отдел милиции обратилась 20-летняя продавщица магазина с заявлением о том, что двое неизвестных, находясь в магазине, угрожая предметом похожим на пистолет, завладели четырьмя бутылками пива и деньгами в сумме 4 грн.Работниками уголовного розыска и сектора криминальной милиции по делам детей в течение суток были установлены подозреваемые и доставлены в горотдел. Ими оказались двое 14-летних ученика местной школы-интерната. По словам подростков, пневматический пистолет, который стреляет металлическими шариками, они нашли на улице.
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