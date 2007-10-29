Киргизии понравились предложения Украины

Киргизия позитивно оценила предложения Украины, полученные в ходе заседания Рабочей группы по вступлению Украины во Всемирную торговую организацию, которое с 25 октября проходило в Женеве.

Об этом УНИАН сообщил руководитель Торгово-экономической миссии Посольства Украины в Швейцарии Владимир БАЛУТА.

Он отметил, что сам не участвовал в переговорах, однако проинформирован о том, что «предложения, которые услышала Киргизия от Украины, ей понравились, и они (Киргизия - УНИАН) просят разработать эти предложения и направить для рассмотрения».

При этом В.БАЛУТА отметил, что достигнута договоренность о продолжении украинско-киргизских переговоров, однако Киргизия пока не сняла вопрос о долгах.

В.БАЛУТА также сообщил, что очередное заседание Рабочей группы по вступлению Украины в ВТО завершилось.

Представители Торгово-экономической мисии Посольства в Швейцарии участвуют в переговорах по вступлению Украины в ВТО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 октября, первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что поручил украинской делегации на переговорах по вступлению Украины в ВТО в Женеве согласиться с условиями, выдвигаемыми Киргизией.

Киргизия заявляет, что урегулирование вопроса долга Украины перед Киргизией в размере более 27 млн. долл., оставшегося со времен СССР и признанного Киргизией как не государственный долг Украины, будет только способствовать прогрессу в переговорном процессе в рамках рабочей группы по вступлению Украины в ВТО.

*** Украина завершила переговоры со всеми членами Рабочей группы ВТО, кроме Киргизстана, подписав 49 протоколов о взаимном доступе на рынки товаров и услуг.