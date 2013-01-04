Начальник райотдела требовал взятку у милиционера за своевременную зарплату

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-группы УСБУ в Винницкой области Ирина Ермолова.

По ее словам, задержанный в декабре требовал взятку в размере 4 тыс. грн от участкового инспектора за предоставление возможности оперативно получить заработную плату и выходное пособие при увольнении из органов внутренних дел.

После освобождения и получения денежных средств бывший участковый передал взятку через сотрудницу одного из кафе района.

Во время получения взятки начальник райотдела милиции был задержан сотрудниками СБУ.

В данное время, руководитель районной милиции задержан в порядке п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК Украины. В отношении задержанного прокуратурой Винницкой области начато досудебное расследование в уголовном производстве по ст. 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины.