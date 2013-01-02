Милиция изъяла у браконьеров более ста тысяч елок

Как сообщили УНИАН в управлении связей с общественностью МВД Украины, в настоящее время правоохранителями отработано более 9 тыс. мест их реализации. Стоимость изъятых деревьев хвойных пород составляет свыше 2,8 млн. грн.

В сообщении отмечается, что работники МВД и представители общественных формирований обеспечивают сохранение зеленых насаждений путем расположения вблизи от лесных массивов специализированных патрулей. В целом в составе 1,6 тыс. заслонов ежесуточно несут службу почти 14,5 тыс. правоохранителей и 2,6 тыс. их добровольных общественных помощников.

Ими, в частности, была организована проверка свыше 35,5 тыс. единиц автотранспорта. Кроме того, на данное время отработено более 9 тыс. рынков, торговых площадок и мест стихийной торговли, где осуществляется продажа новогодних елок.

Вследствие принятых мер у правонарушителей было изъято свыше 109 тыс. хвойных деревьев на сумму более 2,8 млн. грн. Кроме того, задержаны 2384 нарушителя административного законодательства, в отношении которых составлены соответствующие протоколы.