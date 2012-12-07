Украинцев будут штрафовать за новогодние елки без чипов

Об этом заявил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктор Сивец, сообщают «Комментарии».

По его словам, в этом году, как и в прошлом, все новогодние елки будут оснащаться специальными электронными чипами, на которых будет информация о происхождении этого дерева.

Торговля новогодними елками будет запрещена, и нарушители, согласно постановлению Кабмина №665, будут платить штраф, размер которого будет зависеть от диаметра срубленной ели.

Так, за ель диаметром до 10 см предполагается штраф 189 грн, от 10 до 14 см – 333 грн, от 14 до 18 см – 754 грн, 18-22 см – 1 753 грн.

Кроме того, по словам чиновника, нарушитель должен будет оплатить штраф от 5 до 10 необлагаемого налогом минимума, т.е. 85-170 грн.

«Таким образом, за незаконно срубленную елку каждый нарушитель будет платить минимум 274 грн», - сказал В. Сивец, уточнив, что штрафоваться будут не только предприниматели, продающие незаконные елки, но и любой гражданин, у которого обнаружат хвойное дерево без чипа.

Кроме того, предпринимателям, которые будут реализовывать незаконные елки, помимо штрафа грозит уголовное дело.

«В этом году мы усовершенствовали систему защиты елок, чтобы, во-первых, граждане Украины не покупали радиационно зараженных елок из Чернобыльской зоны, и чтобы не допустить вырубки хвойных насаждений в стране. В этом году любой человек, купивший елку и установивший на мобильный телефон бесплатную программу, сможет прямо во время покупки зайти на сайт yalinka.info и проверить происхождение елки» - сказал В.Сивец, добавив, что также это можно сделать по телефонам «горячей линии» и с помощью SМS-сообщений.

Он сообщил, что в этом году стоимость одного чипа составляет до трех гривень в зависимости от региона страны. При этом В.Сивец заявил, что чипы не повлияют на конечную стоимость новогодних елок на рынке. По его прогнозам, в этом году сохранится прошлогодняя цена, которая составляла от 80 до 150 грн.

В.Сивец сообщил, что «все электронное оборудование производится за границей известным австрийским производителем, лидером рынка в этой области». При этом он не смог назвать самого производителя, и объяснил это тем, что «уже подзабыл».