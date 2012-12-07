Украинцев будут штрафовать за новогодние елки без чипов
Украинцев за новогодние елки без специальных электронных чипов будут штрафовать минимум на 274 гривни.
Об этом заявил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктор Сивец, сообщают «Комментарии».
По его словам, в этом году, как и в прошлом, все новогодние елки будут оснащаться специальными электронными чипами, на которых будет информация о происхождении этого дерева.
Торговля новогодними елками будет запрещена, и нарушители, согласно постановлению Кабмина №665, будут платить штраф, размер которого будет зависеть от диаметра срубленной ели.
Так, за ель диаметром до 10 см предполагается штраф 189 грн, от 10 до 14 см – 333 грн, от 14 до 18 см – 754 грн, 18-22 см – 1 753 грн.
Кроме того, по словам чиновника, нарушитель должен будет оплатить штраф от 5 до 10 необлагаемого налогом минимума, т.е. 85-170 грн.
«Таким образом, за незаконно срубленную елку каждый нарушитель будет платить минимум 274 грн», - сказал В. Сивец, уточнив, что штрафоваться будут не только предприниматели, продающие незаконные елки, но и любой гражданин, у которого обнаружат хвойное дерево без чипа.
Кроме того, предпринимателям, которые будут реализовывать незаконные елки, помимо штрафа грозит уголовное дело.
«В этом году мы усовершенствовали систему защиты елок, чтобы, во-первых, граждане Украины не покупали радиационно зараженных елок из Чернобыльской зоны, и чтобы не допустить вырубки хвойных насаждений в стране. В этом году любой человек, купивший елку и установивший на мобильный телефон бесплатную программу, сможет прямо во время покупки зайти на сайт yalinka.info и проверить происхождение елки» - сказал В.Сивец, добавив, что также это можно сделать по телефонам «горячей линии» и с помощью SМS-сообщений.
Он сообщил, что в этом году стоимость одного чипа составляет до трех гривень в зависимости от региона страны. При этом В.Сивец заявил, что чипы не повлияют на конечную стоимость новогодних елок на рынке. По его прогнозам, в этом году сохранится прошлогодняя цена, которая составляла от 80 до 150 грн.
В.Сивец сообщил, что «все электронное оборудование производится за границей известным австрийским производителем, лидером рынка в этой области». При этом он не смог назвать самого производителя, и объяснил это тем, что «уже подзабыл».