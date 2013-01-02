Украинцы все чаще становятся жертвами кредитных афер

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, в последнее время широкое распространение получили конторы, которые готовы в кратчайшие сроки и при минимуме документов предоставить любому гражданину кредит.

Правоохранители отмечают, что «кредитные» схемы», которые предлагают разные конторы, могут изменяться, и вряд ли законодатели будут успевать за предприимчивыми дельцами.

В милиции напоминают, что существуют самые простые правила, актуальные в любое время.

«Если вы решили взять кредит, обращайтесь в известные учреждения, которые имеют хорошую репутацию и работают на рынке не первый год. Предлагаемые вам условия должны быть четкими, прозрачными и понятными. Если вы не обладаете необходимыми знаниями в финансовой сфере, не подписывайте никаких бумаг, предварительно не посоветовавшись с независимыми специалистам, юристами», - советует начальник отдела Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Владимир Федорук.

Он напомнил, что сегодня в газетах и интернете есть много объявлений, в которых предлагается предоставить кредит на необходимую сумму в кратчайшие сроки.

По словам В.Федорука, сотрудники таких контор, чаще всего имеющих статус общества с ограниченной ответственностью (ООО), сообщают клиенту, что перед заключением договора необходимо уплатить некоторую сумму, которую они называют «вступительным взносом», «регистрационным», «страховым» или «административным» платежом. Иногда же таких платежей бывает сразу несколько, а их величина зависит от суммы кредита - чем больше кредит, тем значительнее «взнос».

Затем гражданин платит первый взнос или взносы (чаще всего это несколько тысяч гривень), после чего с ним подписывается долгожданный договор и «дополнение» к нему.

«Понять суть напечатанного обычному человеку непросто. Как правило, в «дополнениях» фигурирует не наличность, а тот товар, на приобретение которого человек хотел одолжить деньги», - заметил В.Федорук. При этом гражданину объясняют, что теперь ему следует ежемесячно вносить «минимальные платежи» (а это от 300 до 2000 грн), после чего регистрируют как участника «группы из покупки товаров». Согласно подписанным бумагам, менеджер использует деньги, которые поступают от всех членов группы, для формирования «фонда оплаты товаров». В целом, клиенты должны исправно платить, ожидая «тендера», который выявит самого «достойного» - того, кто внес максимальную сумму «обязательных платежей».

В.Федорук отметил, что обычно договоры и «дополнения» напечатаны мелким шрифтом, со множеством самых разнообразных терминов, которые вряд ли понятны обывателю.

«Мы неоднократно проводили проверки по подобным обращениям, но, как выяснилось, граждане самостоятельно и добровольно подписывают договоры, условия которых их устраивают. То есть, в большинстве случаев такие ситуации связаны с гражданско-правовыми отношениями, а не с криминалом», - добавил В.Федорук.