СМИ: Западные банки уходят с украинского рынка

В уходящем году семь банков с иностранным капиталом ушли или до минимума сократили свое присутствие в стране, а остальные занялись чисткой своих кредитных портфелей. Однако уйти могут не все желающие — при нынешнем дефиците покупателей и цене банковских активов многие из них будут вынуждены остаться.

Европейские банки, присутствующие в Украине, в 2012 году были вынуждены признать потерю интереса к этому рынку. Однако уйти с него оказалось нелегко из-за дефицита покупателей, поэтому учреждения пошли путем сокращения активов, в основном розничных.

Кредит Европа Банк, принадлежащий турецкой FIBA через голландский Credit Europe Bank, закрыл в январе все свои отделения, кроме центрального офиса. Его заемщики теперь погашают кредиты через сеть Правэкс-банка. Летом шведская SEB Group продала СЕБ Банк Александру Адаричу. Теперь он развивает его как Фидобанк. SEB Group осталась на рынке, но ее СЕБ Корпоративный Банк не работает в рознице. А в декабре господин Адарич купил за $83 млн Эрсте Банк у австрийской Erste Group, пишет газета КоммерсантЪ-Украина.

Две "дочки" французской группы Societe Generale — ПроФин Банк и компания "ПростоФинанс" — продали Альфа-банку портфель кредитов на сумму 700 млн грн. Перестал быть западным и Фольксбанк, поскольку австрийскую группу Volksbank International выкупил Сбербанк России. Теперь украинская "дочка" группы будет объединена с "Дочерним банком Сбербанка России".

Самой заметной сделкой года стала покупка Банка Форум "Смарт-холдингом" Вадима Новинского. Бывший собственник банка — немецкий Commerzbank — вложил в него за пять лет порядка $1 млрд и покинул Украину с убытком.

Сменит иностранных акционеров и Кредитпромбанк, который бизнесмен Николай Лагун решил выкупить у пула европейских инвесторов. Банкиры сообщают, что активные переговоры о продаже украинских "дочек" ведут греческие Alpha Bank (владеет Астра Банком) и Eurobank EFG (через нидерландский EFG New Europe Holding B.V. владеет Универсал Банком), а также шведский Swedbank. Сделка по последнему может завершиться до конца года.

"Похоже, почти все иностранцы пересмотрели отношение к Украине и пытаются уйти с рынка. Особняком стоит лишь Raiffeisen, глава которого Герберт Степич как-то по-особенному верит в нашу страну",— отметил директор по развитию бизнеса "Смарт-холдинга" Вадим Березовик.