Госказначейство: Регионы получили дополнительных 3,3 млрд грн на зарплаты

Как сообщает пресс-служба Государственной казначейской службы, дополнительные средства направлены в регионы в несколько этапов.

В частности, 6 декабря на счета местных бюджетов поступило 1,630 млрд грн, согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 28 ноября № 973-р «О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству финансов и Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2012 год».

Еще 659,5 млн грн регионы получили 21 декабря, в соответствии с распоряжением Кабмина от 19 декабря № 1048-р «О распределении в 2012 году нераспределенного объема дополнительной дотации на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов».

На третьем этапе, 27 декабря, местные бюджеты пополнились на 710,5 млн грн, как это было предусмотрено распоряжением правительства от 24 декабря № 1061-р «О распределении в 2012 году нераспределенного объема дополнительной дотации на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов».

28 декабря в регионы было направлено еще 345 млн грн, в соответствии с распоряжениями Кабмина от 19 декабря № 1047-р «О перераспределении объема некоторых межбюджетных трансфертов из государственного бюджета местным бюджетам в 2012 году» и от 19 декабря № 1185 «О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству финансов на 2012 год».