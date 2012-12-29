В Тернополе состоялся марш в поддержку семьи Павличенко

В руках они держали плакаты с надписями «Свободу Павличенко», «Свободу честным! Свободу Павличенко!», «Автономные националисты», красно-черные флаги и флаги общественной организации «Сокол».

Собравшись на Театральной площади, колонна в сопровождении милиции прошла бульваром Т.Шевченко, по центральной улице Руськой, а затем свернула на ул. Патриарха И. Слепого и отправилась в направлении облгосадминистрации. Участники акции скандировали лозунги «Слава Украине! Героям слава», «Слава нации! Смерть врагам!», «Свободу Павличенко!».

Как объяснили организаторы, своим маршем они хотят привлечь внимание к беззаконию в судебной системе, к проблеме незаконного осуждения сына и отца Павличенко, а также к сворачиванию свобод в Украине.

Как сообщал УНИАН, 2 октября 2012 года 47-летний киевлянин Дмитрий Павличенко и его 19-летний сын Сергей были осуждены за убийство судьи Шевченковского райсуда Киева Сергея Зубкова к пожизненному заключению и 13 годам тюрьмы соответственно.

По всей Украине прошли акции в поддержку семьи Павличенко. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству судьи.