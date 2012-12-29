В Днепропетровской области перевернулся автобус с пассажирами

На Днепропетровщине перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 16 человек.

Происшествие произошло на ровном участке трассы Киев-Днепропетровск, сообщает ТСН.

Так, 37-летний водитель не удержал руля и автобус оказался в кювете.

Как сообщили очевидцы, пассажиры и водитель родились в "рубашке", а сами пассажиры получили незначительные травмы. Они выбирались из перевернувшегося автобуса сквозь окна. Далее пострадавшим помогли неравнодушные водители, проезжающие мимо, доставив пассажиров автобуса в Днепропетровск.

В свою очередь, в ГАИ говорят, что водитель, несмотря на 10 лет стажа, вероятно, не оценил состояние дорожного покрытия, ведь после недавнего потеплению ударил мороз, что привело к гололеду на дороге.