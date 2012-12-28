Легковой автомобиль врезался в автобус Винница – Козятин: есть жертвы

В Винницкой области на автодороге Кременец – Белая Церковь, вблизи села Пляхова Козятинского района 27 декабря в результате столкновения автомобиля «ВАЗ 2109» и микроавтобуса «Mercedes-Benz» один человек погиб и еще двое госпитализированы.

Как сообщает сектор связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, около 14.00 26-летний водитель легкового автомобиля, житель Калиновского района, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с пассажирским рейсовым микроавтобусом сообщения «Винница – Козятин».

В момент столкновения в салоне микроавтобуса находилось 20 пассажиров. Две женщины, в возрасте 51 и 61 год, с сотрясением головного мозга и переломом ключицы были госпитализированы в больницу.

Водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения несовместимые с жизнью и умер на месте происшествия.

По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).