Киевлянам в этом году вернули тысячу гектаров земли - прокуратура

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева.

”Общую площадь земли, которую вернула прокуратура киевлянам, можно приравнять по размеру к территории семи Национальных ботанических садов им. Н.М.Гришко НАН Украины, или же к площади сорока заповедников Киево-Печерской лавры. Приняты колоссальные меры, но еще больше работы ждет нас в 2013 году”, – сказал прокурор.

По его словам, прокуратурой возвращены незаконно выделенные земельные участки в исторической части Киева, на территории Беличанского леса, лесопаркового хозяйства ”Конча-Заспа”, Голосеевского парка, Жукова острова, охранительного ландшафта музея Пирогово, Ботанического сада.

Н.Бескишкий подчеркнул, что, отстаивая земли в рекреационных зонах, нам удалось предупредить вырубку деревьев и снесение зеленых насаждений.

«На сегодняшний день в судах рассматриваются дела по искам прокуратуры о возвращении земель Сырецкой рощи, Быковнянского леса, Голосеевского лесничества. Мы и в дальнейшем будем последовательно отстаивать интересы киевлян и давать принципиальную оценку каждому незаконному решению о застройке и уничтожении парков, скверов, лесных массивов», - сказал прокурор.