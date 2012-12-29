Завтра в Украине - туман и гололедица

Ночью и утром местами туман. Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, на дорогах, кроме юга, будет наблюдаться гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, ночью в южной части северо-западный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в северных, центральных областях и Прикарпатье, в Карпатах до 17° мороза. На Южном побережье Крыма 1-3° тепла; днем от 4° мороза до 1° тепла, на крайнем западе страны и в Крыму 1-6° тепла.

В Киеве и области ночью и утром местами будет туман. На дорогах гололедица. Температура по области ночью 9-14° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла. По г. Киеву температура ночью 9-11° мороза, днем около 0°.