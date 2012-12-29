Губернатор называет катастрофой низкую закупочную цену на сахар

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.Мовчан сказал во время пресс-конференции 27 декабря.

«В сахарной отрасли сложилась парадоксальная ситуация: та цена, которая сегодня есть на рынке, – оптовая 4,3 грн за кг, полностью уничтожает переработчика. Сегодня производитель сахаросырья при урожайности 250 ц/га и более имеет рентабельность, а переработчики при такой цене на сахар фактически теряют производство, потому что в этом году по государству сахарная отрасль имеет более 1 млрд убытков. До тех пор пока сахар будет политическим продуктом, по-видимому, так и будет. Сегодня уже цена одного килограмма муки стоит на уровне одного килограмма сахара – это катастрофа», - считает И.Мовчан.

Выход из этой ситуации он видит в том, чтобы государство закупало избыток в свой резерв, чтобы производители могли выйти на нулевую рентабельность.

«Это выгодно для государства, ведь существующая цена на 40% ниже европейской и на 60% ниже, чем в России», - сказал И.Мовчан.

Руководитель Винницкой области отметил, что цена в пределах 6-7 грн за кг позволила бы заводам развиваться.

И.Мовчан добавил, что из 9 сахарных заводов, которые в этом году занимались переработкой сахарной свеклы, еще не завершили свой производственный сезон 2 завода – Гайсинский и Юзефо-Николаевский.

Как сообщал УНИАН, аграрии Винницкой области в 2012 году увеличили площадь под посевом сахарной свеклы на 11% или на 8,124 тыс. га - до 81,4 тыс. га. Уборка сахарной свеклы была завершена 29 ноября. В 2012 году сельхозпредприятия области выкопали 2,7 млн. тонн сахарной свеклы, что на 11,67% или на 0,360 млн. тонн меньше, чем в прошлом году. Урожайность сократилась на 20,57% или на 87 ц/га - до 336 ц/га.