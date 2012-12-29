Губернатор называет катастрофой низкую закупочную цену на сахар
Глава Винницкой областной государственной администрации Иван Мовчан называет катастрофой для переработчиков низкую закупочную цену на сахар.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.Мовчан сказал во время пресс-конференции 27 декабря.
«В сахарной отрасли сложилась парадоксальная ситуация: та цена, которая сегодня есть на рынке, – оптовая 4,3 грн за кг, полностью уничтожает переработчика. Сегодня производитель сахаросырья при урожайности 250 ц/га и более имеет рентабельность, а переработчики при такой цене на сахар фактически теряют производство, потому что в этом году по государству сахарная отрасль имеет более 1 млрд убытков. До тех пор пока сахар будет политическим продуктом, по-видимому, так и будет. Сегодня уже цена одного килограмма муки стоит на уровне одного килограмма сахара – это катастрофа», - считает И.Мовчан.
Выход из этой ситуации он видит в том, чтобы государство закупало избыток в свой резерв, чтобы производители могли выйти на нулевую рентабельность.
«Это выгодно для государства, ведь существующая цена на 40% ниже европейской и на 60% ниже, чем в России», - сказал И.Мовчан.
Руководитель Винницкой области отметил, что цена в пределах 6-7 грн за кг позволила бы заводам развиваться.
И.Мовчан добавил, что из 9 сахарных заводов, которые в этом году занимались переработкой сахарной свеклы, еще не завершили свой производственный сезон 2 завода – Гайсинский и Юзефо-Николаевский.
Как сообщал УНИАН, аграрии Винницкой области в 2012 году увеличили площадь под посевом сахарной свеклы на 11% или на 8,124 тыс. га - до 81,4 тыс. га. Уборка сахарной свеклы была завершена 29 ноября. В 2012 году сельхозпредприятия области выкопали 2,7 млн. тонн сахарной свеклы, что на 11,67% или на 0,360 млн. тонн меньше, чем в прошлом году. Урожайность сократилась на 20,57% или на 87 ц/га - до 336 ц/га.