Клименко считает, что его министерство - новогодний подарок налогоплательщикам

Создание в Украине Министерства по доходам и сборам – это новогодний подарок налогоплательщикам, но все вопросы организации новой структуры будут обозначены после праздников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр по доходам и сборам Александр Клименко после заседания Кабинета министров.

«Я думаю – это (создание министерства – УНИАН) хороший подарок для всех налогоплательщиков, но у нас есть традиция – не раскрывать подарки до праздника. И потому все вопросы по министерству и его функциям я в подробностях расскажу после праздников», – сказал А.Клименко.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович своим указом 24 декабря создал на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы Министерство доходов и сборов. Министром доходов и сборов был назначен А.Клименко, возглавлявший с ноября 2011 года Государственную налоговую службу.