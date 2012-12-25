Украинских детей пугает мировой экономический кризис – опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Дети об Украине», проведённого Институтом Горшенина совместно с МДЦ «Артек».



По мнению детей, самой большой внутренней угрозой является ухудшение экономической ситуации и рост цен (57,5% опрошенных), далее следуют эпидемии, рост заболевания СПИДом, туберкулёзом (40,4%), распространение наркомании и алкоголизма (35%), рост преступности (33,4%), ухудшение экологической ситуации (28,1%), угроза целостности Украины, раскол страны (18,3%), техногенные катастрофы (16,3%),потеря ценностей демократии, нарушение прав и свобод людей (15,5%), терроризм (13,1%), снижение уровня рождаемости (10,5%). Меньше 10 % набрали конфликты на религиозной почве и прочие, также 0,9% считают, что никаких угроз нет, а 1,1% затрудняются ответить.

Самой большой внешней угрозой опрошенные дети считают международную преступность, наркоторговлю и торговлю людьми (61,7%), мировой экономический кризис (56,2%), истощение природных ресурсов (37,6%), угрозу военного конфликта (28,1%), международный терроризм (27%) и нашествие инопланетян (11,8%). При этом 2,5% выбрали другие варианты, 2,7% считают, что угроз нет, и ещё 2,7% затруднились ответить.

Комментируя результаты опроса, заслуженный врач Украины Ольга Богомолец выразила опасение, что в недалёком будущем может наступить ещё и интеллектуальный кризис.

По её мнению, система образования может полностью перейти в виртуальную форму, поскольку это позволит идти в ногу со временем.

Однако, Ольга Богомолец убеждена, что в интернет нужно использовать в своих целях, а не уходить в него. Эксперт также отметила, что сегодняшняя интеллектуальная скорость жизни увеличилась, и дети получают и обрабатывают информацию значительно быстрее, нежели ранее. Но, по её мнению, уже довольно скоро наступит порог интеллектуальной скорости, который человек не сможет перешагнуть, и тогда начнётся возврат в реальную форму общения.

«Как сейчас есть техногенные катастрофы, так в будущем могут быть интеллектуальные», - отметила эксперт.

При этом Ольга Богомолец подчеркнула, что на сегодняшний день уровень интеллекта детей Украины сильно пострадал, по сравнению с 20-30 годами ранее

Cоциологическое исследование "Дети об Украине" было проведено Институтом Горшенина совместно с МДЦ «Артек» с 11 по 12 декабря 2012 года. Всего было опрошено 1100 детей, которые проживают в Украине, в возрасте от 9 до 15 лет. Ошибка репрезентативности исследования не превышает +/-3,0%.