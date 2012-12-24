Синоптики говорят, что Киев и дальше будет заваливать снегом

По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие два часа с сохранением в первой половине ночи 25 декабря в Киеве ожидается сильный снег.

Об этом сообщает сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Украины.

Как сообщал УНИАН, начиная с 16.00 в Киеве фиксируются десятибалльной пробки по десятибалльной шкале.

В центре Киева было зафиксировано несколько десятков аварий, движение наземного транспорта практически парализовано.

Госавтоинспекция перекрыла ряд улиц из-за сложных погодных условий. ГАИ не рекомендует водителям ехать по улице Михаила Грушевского и пропускает туда только большие автомобили.

Кроме сильного снегопада на пробки влияют периодическое перекрытие движения в связи с проездом первых лиц государства (сегодня проходят церемонии представления вновь назначенных членов Кабинета министров - УНИАН).