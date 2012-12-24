В Луганской области из-за морозов закрыли 90 школ
17:05, 24 декабря 2012Общество
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В Луганской области по состоянию на 24 декабря приостановлен учебный процесс в 90 школах. Вынужденные каникулы начались для 4595 учеников.
Ученики 90 школ пошли на принудительные каникулы / Фото: Dp.ric.ua
Как сообщили УНИАН в управлении образования и науки Луганской облгосадминистрации, из-за морозов, а также неудовлетворительного состояния теплоснабжения закрыты 7 учебных заведений в Марковском районе и еще 2 – в Попаснянском. Кроме того, из-за сложной эпидемиологической ситуации (грипп и ОРВИ) закрыта одна школа в Славяносербском районе.
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Также из-за морозной погоды каникулы объявлены в 21 школе Белокуракинского района, 11 – в Меловском районе, 1 – в Новоайдарском, 25 – в Новопсковском и 22 – Сватовском районах.
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