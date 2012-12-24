Завтра в Украине - резкое потепление

Завтра в Украине ожидается резкое повышение температуры.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в западных областях ночью около 0°, днем 3-8° тепла; на остальной территории ночью 7-12° мороза, днем 2° мороза - 3° тепла; в Крыму 5-10° тепла.

Лишь в восточных, Сумской и Днепропетровской областях еще сохранится холодная погода с температурой ночью 13-18°, днем 1-6° мороза, в Луганской области ночью 17-22°, днем 7-12° морозу.

Ночью в Украине, кроме западных областей, днем в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях снег, мокрый снег с переходом в дождь, гололед, местами налипание мокрого снег. На дорогах гололедица. Ночью на Правобережье, днем в большинстве регионов туман. Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с, в южной, восточной части и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области во вторник ожидается резкое повышение температуры на протяжении ночи с 10-12° до 3-5° мороза, днем до 2° мороза - 3° тепла. Ночью и утром снег, мокрый снег с переходом в дождь, гололед, местами налипание мокрого снега, днем без существенных осадков; утром и днем туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с.

В Киеве - резкое повышение температуры на протяжении ночи с 10-12° до 3-5° мороза, днем до 0-2° тепла. Ночью и утром снег, мокрый снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, днем без существенных осадков; утром и днем туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с.