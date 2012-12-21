В Киеве три дня в ночное время будут перекрывать улицу Боричев спуск
19:10, 21 декабря 2012Разное
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В Киеве с 21 по 23 декабря в ночное время будет перекрыто движение по улице Боричев спуск.
ГАИ предупреждает
В Киеве в связи с реконструкцией транспортной развязки на Почтовой площади с 21 по 23 декабря, в ночное время, а именно: с 22.00 до 08.00 утра будет перекрыто движение транспорта по улице Боричев спуск.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ Киева, отметив, что на этом участке будут проводиться работы по прокладке газопровода.
Поэтому Госавтоинспекция столицы советует водителям принять во внимание эту информацию, учесть возможные осложнения и по возможности выбирать другой маршрут.
Пути объезда: ул. Сагайдачного – ул. Межигорская - ул. Нижний Вал.
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