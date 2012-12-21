В Киеве три дня в ночное время будут перекрывать улицу Боричев спуск

В Киеве в связи с реконструкцией транспортной развязки на Почтовой площади с 21 по 23 декабря, в ночное время, а именно: с 22.00 до 08.00 утра будет перекрыто движение транспорта по улице Боричев спуск.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ Киева, отметив, что на этом участке будут проводиться работы по прокладке газопровода.

Поэтому Госавтоинспекция столицы советует водителям принять во внимание эту информацию, учесть возможные осложнения и по возможности выбирать другой маршрут.

Пути объезда: ул. Сагайдачного – ул. Межигорская - ул. Нижний Вал.