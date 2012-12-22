Тигипко: Янукович должен кого-то наказать за "Хюндай"

Об этом заявил замглавы фракции Партии регионов, экс-министр социальной политики Сергей Тигипко в эфире телеканала "Интер".

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"Я считаю, что такой заказ большой в Украине мы не могли выполнить, хотя в то время мы могли бы три или четыре поезда сделать своими силами, и они бы были и более дешевые, и с технической точки зрения более современные, и более подходили бы к нашим климатическим условиям", - цитирует Украинская правда.

"Покупка "Хюндай" - это ошибка, и в свое время об этом украинские специалисты говорили. Я думаю, что вот сейчас во время кадровых назначений президент должен учесть это. Если нет, то мне кажется, с политической точки зрения, это будет ошибка со стороны руководства страны. Почему? Потому что за такие проблемы, за такие события люди должны нести ответственность", - добавил Тигипко.

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В четверг компания Hyundai принесла извинения за причиненные украинским пассажирам неудобства при пользовании скоростными электропоездами и начала работы по ликвидации неисправностей.