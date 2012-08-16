Азаров: Мы «Хюндай» больше покупать не будем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров журналистам в ходе посещения Сорочинской ярмарки.

«Создал Крюковский вагоностроительный завод поезд - не лучше и не хуже «хюндая», который курсирует сейчас по нашим железным дорогам. Мы «Хюндай» больше покупать не будем, будем покупать поезд Крюковского завода», - сказал Н.Азаров. Он отметил, что крюковские поезда - надежные и качественные.

Напомним, скоростные электропоезда производства Hyundai Rotem курсируют по железным дорогам Украины под брендом «Украинский экспресс».

Справка УНИАН. Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанного с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% - до 10 750 шт., а пассажирских вагонов уменьшил на 33,3% - до 28 шт.