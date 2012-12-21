В Нафтогазе заявили о 10-миллиардной прибыли в 2011 году

Согласно сообщению, за 2010 год компания получила чистый убыток по МСФО в размере 12,155 млрд грн.



Выручка от реализации продукции по МСФО за 2011 год составила 105,051 млрд грн, в то время как в 2010 году компания получила выручку в 90,192 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» за 9 месяцев 2012 года получила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 4,559 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.