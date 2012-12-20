Реконструкторы Гостиного двора клянутся ничего не надстраивать

Заказчик реконструкции Гостиного двора в Киеве компания «Укрреставрация» заявляет о наличии разрешительных документов, а также о том, что никаких пристроек к зданию не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в четверг сообщил директор «Укрреставрации» Дмитрий Ярич.

«Никаких надстроек, изменений геометрических параметров, достроек, пристроек не будет. В соответствии с проектом, который прошел государственную экспертизу, относительно которого мы получили разрешение на начало работ. На данный момент мы пытаемся создать более благоприятные условия для торговли в этом здании. То есть сделаем реконструкцию, введем в эксплуатацию, и будет возможность осуществлять торговлю в этом здании. Первоначальная функция будет восстановлена», - сказал он.

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Д. Ярич продемонстрировал разрешение на начало работ, выданное Инспекцией Государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве 15 ноября 2012 года.

Он также сообщил, что проект утвержден, прошел государственную экспертизу и получил позитивное заключение.

Д. Ярич также отметил, что акционеры компании приняли решение финансово поучаствовать в благоустройстве сквера им. Петра Сагайдачного, прилегающего к объекту. Сумма инвестиций в благоустройство сейчас подсчитывается.

Директор компании сообщил, что на сегодня проводятся подготовительные работы к реконструкции, которая, как ожидается, займет около 17 месяцев.

По его словам, инвестиции акционеров «Укрреставрации» в реконструкцию здания составят около 200 млн грн с учетом средств на защиту от влияния метрополитена.

«Там будет торгово-офисный центр. Офисы там появились по некоторым причинам, это очень маленькая площадь. Там будет размещена административная часть компании, которая будет сдавать эту площадь в аренду. И мы рассматриваем, что возможно будет банковское учреждение», - уточнил Д. Ярич.

По его данным, сегодня общая площадь здания составляет 9433 кв. м, а после реконструкции она увеличится до около 20 тыс. кв. м за счет использования внутреннего двора и чердака, который станет третьим ярусом помещения. При этом высота здания не изменится.

Комментируя инциденты, произошедшие на территории Гостиного двора 19 декабря, Д. Ярич сказал, что оценку всем действиям дадут правоохранительные органы. При этом, если будет доказано, что охранники Гостиного двора из компании «Охрана безопасности бизнеса» действовали вне закона, «Укрреставрация» готова объявить новый конкурс на смену охранной компании.

Как сообщил проектный директор ООО «Проектные системы ЛТД» Андрей Миргородский, внутренний двор здания будет накрыт светопрозрачным фонарем, что защитит его от воды, а после реконструкции два этажа Гостиного двора будут доступны для посетителей.

Он также добавил, что в результате реконструкции в него можно будет зайти с любого фасада и двор будет предназначен для проведения выставок, там могут быть размещены открытые кафе.

«Здание будет такого же цвета, такой же конфигурации», - добавил архитектор.

Он отметил, что сегодня здание находится в достаточно аварийном состоянии из-за влияния вибрации метрополитена и подтопления.

По словам А. Миргородского, работы в здании проводить можно, поскольку оно не является памятником архитектуры.

В свою очередь вице-президент Национального союза архитекторов Украины Лариса Скорик сообщила, что с научной точки зрения этот объект не является аутентичным, это построенное новое здание.

Кроме того, как сообщил вице-президент Академии строительства Украины Анатолий Беркута, для библиотеки, которая в настоящее время размещена в Гостином дворе, будет обустроено специальное помещения в «Мыстецком арсенале».

Как сообщал УНИАН, защитники Гостиного двора заявили об избиении активистов. По их словам, ночью 19 декабря в Гостиный двор ворвались неизвестные в черной форме и вытолкали часть активистов, которые находились внутри, на улицу. Кроме того, противники реконструкции здания заявили, что нападающие применили слезоточивый газ и спецсредства, которые разрешены для использования только сотрудникам правоохранительных органов. По словам потерпевших, милиция не предпринимала никаких действий в отношении нападающих.

Напомним, 20 сентября т.г. депутаты Киевсовета передали ПАО «Совместное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» в аренду на 5 лет земельный участок площадью 1,02 гектара на Контрактовой площади, 4 для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

Справка УНИАН. Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году вместо старого двора (60-е годы XVIII в., архитектор Иван Григорович-Барский).

19 июля этого года Окружной административный суд Киева отказался прекратить действие постановления Кабинета министров № 1380 от 15 августа 2011 года о выведении Гостиного двора из Государственного реестра памятников архитектуры и остановить строительные работы на его территории.

3 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по содействию ипотечному кредитованию», которым одобрил разрешение на приватизацию Гостиного двора. Верховная Рада приняла закон 5 июля.

Переходными положениями закона предусмотрено, в частности, внести изменения в Перечень памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации, исключив из него Гостиный двор.

5 сентября в парламенте был зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Перечне памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации», который предусматривает возвращение здания в Перечень памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации.