Сержант ППС, застрелившийся после Дня милиции, умер в больнице

Как стало известно корреспонденту УНИАН, сержанта патрульной службы обнаружили сегодня, 20 декабря, около 14.00 с огнестрельным ранением головы в помещении Запорожского городского управления ГУМВД Украины в зале, где накануне проходили торжества по случаю Дня милиции. По предварительным данным, 23-летний милиционер выстрелил себе в голову из личного табельного оружия - пистолета Макарова. Молодой человек был доставлен в 5-ю Запорожскую городскую больницу. Несмотря на проведенную операцию, в 17.30 сержант скончался.

Данную информацию корреспонденту УНИАН подтвердила пресс-секретарь прокурора Запорожской области Марьяна Пискунова.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье сегодня, 20 декабря, около 14.00 совершил попытку самоубийства сержант милиции, выстрелив в себя из табельного оружия в помещении Запорожского городского управления ГУМВД Украины. Мотивы такого поступка в настоящее время не известны. На месте работает следственно-оперативная группа и представители прокуратуры. Проводится расследование.