На День милиции сержант ППС пытался застрелиться прямо в участке

Как стало известно корреспонденту УНИАН из информированного источника, 23-летний сержант патрульной службы выстрелил в себя из табельного оружия в помещении Запорожского городского управления ГУМВД Украины. Мотивы такого поступка в настоящее время не известны. Молодой человек доставлен в реанимационное отделение.

На месте работает следственно-оперативная группа и представители прокуратуры.

Информацию о происшествии УНИАН подтвердила пресс-секретарь прокурора Запорожской области Марьяна Пискунова. Проводится расследование.