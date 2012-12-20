На День милиции сержант ППС пытался застрелиться прямо в участке
16:54, 20 декабря 2012Общество
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В Запорожье сегодня, 20 декабря, около 14.00 совершил попытку самоубийства сержант милиции.
Милиционер пытался застрелиться по неизвестным причинам
Как стало известно корреспонденту УНИАН из информированного источника, 23-летний сержант патрульной службы выстрелил в себя из табельного оружия в помещении Запорожского городского управления ГУМВД Украины. Мотивы такого поступка в настоящее время не известны. Молодой человек доставлен в реанимационное отделение.
На месте работает следственно-оперативная группа и представители прокуратуры.
Информацию о происшествии УНИАН подтвердила пресс-секретарь прокурора Запорожской области Марьяна Пискунова. Проводится расследование.
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