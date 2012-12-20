267 домов в столице будут мерзнуть до завтрашнего утра

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, специалисты ПАО «Киевэнерго» подготовили поврежденный участок к ремонту, а оперативные службы предупредили потребителей о временном отключении от теплоснабжения на время ликвидации повреждения. Все подготовительные работы проходят организовано и координируются специально созданным штабом.

Отключение потребителей будет проходить поэтапно 20 декабря с 9.00 до 16.00. Владельцы внутридомовых сетей предупреждены о необходимости спуска воды из собственных систем отопления. Это нужно для того, чтобы домовые системы не замерзли.

Только после этого будут начаты ремонтные работы непосредственно в теплокамере. Повреждение ликвидируют в ночь с 20 на 21 декабря. Возобновление теплоснабжения потребителей начнется в 8.00 21 декабря и будет проходить поэтапно.

На время ликвидации повреждения теплоснабжение будет временно прекращено у 499 потребителей, среди которых 267 жилых домов, 6 лечебных заведений, 6 детсадов, 8 школ и 212 ведомственных домов.

В частности, указанные потребители расположены на улицах Артема, Воровского, Гоголевская, Дмитровская, Коцюбинского, Некрасовская, Кудрявская, Обсерваторная, Тургеневская, Олеся Гончара, Рейтарская, Богдана Хмельницкого, Ярославов Вал, Большая Житомирская, Сретенская, Павловская, Полтавская, Златоустовская, Львовская площадь, Вознесенский и Кудрявский спуски, на бульваре Шевченко, в переулках Нестеровский, Кияновский, Белинского, Бехтеревский и Чеховский, на проспекте Победы.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в КГГА проинформировали, что возобновить подачу теплоносителя к объектам в Шевченковском районе предусмотрено до 8.00 субботы, 22 декабря.

Аварийная ситуация на теплотрассе была обнаружена во время мониторинга состояния тепловых сетей, который проводился накануне ожидаемого резкого похолодания воздуха и в связи с необходимостью поднять температуру теплоносителя.

«С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций решено провести соответствующие работы по выявлению возможных повреждений тепловых сетей. Сейчас создан специальный штаб, который будет организовывать взаимодействие всех потребителей теплоснабжения и «Киевэнерго» в период проведения ремонтных работ», – сообщил заместитель директора департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Владимир Баженов.