Охлобыстин: хочу, чтобы фильм был украинским

18 и 19 декабря 2012 года в Доме кино Госкино проводит питчинги кинопроектов - участников второго этапа Четвертого конкурсного отбора для формирования «Программы производства и распространения национальных фильмов на 2013-2014 гг.».

В серии копродукционных проектов Национальная кинематека Украины представила социальную притчу режиссера Романа Прыгунова “Узкоколейка” - фантасмагорию, сценарий которой на основе произведения Михаила Веллера написал российский актер и сценарист И.Охлобыстин.

“Я имею определенные претензии к моему родному российскому кино: уж слишком оно сегодня увлекается деньгами. Мой “разбой” сегодня – сменить вектор от денег к искусству. Хочу, чтобы этот фильм был снят, и чтобы он был украинским, потому что деньги у меня уже есть”, - сказал И.Охлобыстин экспертам на презентации собственного проекта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства Украины по вопросам кино, среди лент-конкурентов – лирическая комедия “Федор” известного грузинского режиссера Нани Джорджадзе, триллер Георгия Фомина “Путь мертвеца” с Миколой Вереснем в главной роли и приключенческая мелодрама “Моя бабушка – Фанни Каплан”, к участию в которой продюсеры ленты планируют привлечь звезду французского кино Алена Делона.

Всего в программе питчингов представлен 41 проект, прошедший во второй тур конкурса. В этом году в отдельную сессию вынесено рассмотрение копродукционных кинопроектов, дебютов и фильмов, посвященных 200-летию Тараса Шевченко. Дополнительно во внеконкурсной программе эксперты рассмотрят дебютные проекты, которые не добрали незначительного количества баллов для того, чтобы пройти во второй тур конкурса. Из 103 кинопроектов, которые были рассмотрены Экспертной комиссией в первом туре, в питчинг-сессиях режиссеры и продюсеры представят 4 игровых, 8 копродукционных, 6 анимационных, 14 неигровых кинопроектов (из них 2 - копродукционные), 7 дебютов, 1 детский и 1 фильм в сессии к 200-летию Т.Шевченко.