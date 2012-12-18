В США мужчина расстрелял семью и покончил с собой

Как сообщили представители местной полиции, около четырех часов утра по местному времени в службу спасения 911 поступил звонок от женщины, сообщившей о стрельбе. Через несколько секунд оператор службы услышал крики звонившей и звуки стрельбы. Затем трубку взял мужчина и сообщил о том, что намерен покончить с собой, после чего раздался еще один выстрел, сообщает ИТАР-ТАСС.

Прибывшие на место происшествия отряды полицейского спецназа обнаружили в доме тела четырех человек, в том числе одного ребенка. По предварительным данным правоохранительных органов, причиной расправы могла стать семейная ссора.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря в результате стрельбы, открытой в начальной школе в американском городе Ньютаун (штат Коннектикут), погибли 20 детей в возрасте от 5 до 10 лет.

Преступник - 20-летний Адам Лэнза - был вооружен двумя пистолетами и винтовкой, на нем был надет бронежилет. Как сообщается, А.Лэнза зашел в класс и расстрелял свою мать, работавшую в школе учителем, и всех находившихся в помещении детей. После этого он убил еще 6 сотрудников учебного заведения, в том числе директора и психолога.

Президент США Барак Обама объявил в стране четырехдневный траур в связи с трагедией.

Сенатор США Дайан Файнстайн пообещала в первый день работы нового состава конгресса США внести законопроект о запрете продажи боевого оружия.