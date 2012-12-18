Милиция: Задержанный в Москве украинский журналист присвоил 13 миллионов

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Как отметили в УСО, В.Халецкий, занимая должность председателя кредитного союза «Тринадцатая зарплата», с 2009 по 2011 год вместе с пятью другими сотрудниками этого союза путем мошенничества присвоил почти 13 млн. грн, которые принадлежали вкладчикам.

По данным управления, в настоящее время в рамках расследования уголовного дела задокументировано более 250 фактов совершения махинаций с деньгами вкладчиков.

Уголовное дело в отношении членов группировки было возбуждено по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

На имущество фигурантов дела наложен арест.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве был задержан корреспондент украинской газеты «Славянские новости» В.Халецкий, объявленный МВД Украины в международный розыск.

Как стало известно УНИАН, В.Халецкий аккредитован при МИД России от украинской газеты «Славянские новости». Он является автором многих статей о необходимости интеграции Украины со странами постсоветского пространства. Также журналист является автором распространенной в интернете «Хартии воссоединения народа России, Украины и Беларуси», целью которой является создание Конфедеративного межгосударственного союза трех государств.