Взрыву в Харькове ОГА присвоит чрезвычайный статус

Взрыву в 16-этажке Харькова, в результате которого погибли четыре человека и произошло значительное разрушение квартир, планируется присвоить статус ЧП регионального масштаба.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, комментируя ход выполнения поручений Президента Украины Виктора Януковича о необходимости проведения исчерпывающих мер для оказания необходимой помощи пострадавшим в результате взрыва.

Присвоение соответствующего статуса события, отметили в пресс-службе, позволит обратиться в Кабмин с тем, чтобы на реконструкцию здания выделили средства из государственного бюджета.

Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям выясняла возможность восстановления разрушенных конструкций. Сроки реконструкции здания будут определены в течение 2 дней. В течение суток все оконные проемы должны быть застеклены, а также восстановлены выбитые взрывом и поврежденные пожаром двери.

В течение 2 суток коммунальные службы планируют обеспечить дом теплом, около 16.00 к дому подали электричество. В тоже время, лифтовые шахты были затоплены в результате тушения пожара, и возможности для возобновления работы лифтов пока выясняются.

Согласно сообщению пресс-службы Харьковского горсовета, 45 жителей дома разместили в гостинице «Турист» - они смогут оставаться в отеле до конца реконструкции здания. В школе № 72 работает штаб, который решает вопросы размещения жителей, предоставление теплых вещей. Пострадавшие пишут заявления на материальную помощь.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в 17.39 в квартире на 10-м этаже 16-этажного жилого дома в Харькове произошел взрыв газа. Погибли двое взрослых и двое детей (2005 и 2011 г.р.). Пострадали около 10 человек. Их с травмами разных степеней тяжести госпитализировано.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон, что вызвало пожар в 4 квартирах. Взрывом разрушены межквартирные перегородки, повреждены перекрытия между 9-м, 10-м и 11-м этажами, а также несущая конструкция наружной стены. Огнем уничтожено и повреждено имущество 4 квартир.

По данным мэра Харькова Геннадия Кернеса, правоохранители задержали мужчину, который занес газовый баллон в дом по проспекту Московскому, 248-Г и оставил его на 10-м этаже. Задержанным оказался отец погибших детей, который не проживал вместе с семьей. «Он занес 20-литровый баллон и поставил его на 10-м этаже», - сообщил Кернес.

По предварительному заключению специалистов «Харьковгоргаза», взрыв во многоэтажке мог произойти из-за повреждения баллона со сжиженным газом.