В Госдуме РФ считают, что украинскую трубу «хоронить» не стоит

Газотранспортная система Украины будет эксплуатироваться в полном объеме даже после запуска в эксплуатацию обходных газопроводов – «Северного потока» и «Южного потока».

Об этом УНИАН заявил глава комитета Госдумы РФ по энергетике Иван Грачев.

«Я считаю, что правильным решением было бы все же договориться с Украиной и Европой на совместную модернизацию ГТС. Потому что, в отличие от многих, особенно европейских, чиновников, я уверен, что ЕС к 2025-2030 годам потребуется еще дополнительно не меньше 100 млрд. кубометров газа. И соответственно, тогда лучше его получать из России. И это значит, что даже если вступят в действие «Северный» и «Южный» потоки, украинская труба в дальнейшем все равно может быть задействована полном объеме», - сказал И.Грачев.

По его мнению, начало реализации проекта «Южный поток» не означает, что украинская газотранспортная система должна терять в своей ценности. Он убежден, что темы для переговоров по газу с Украиной далеко не исчерпаны.

«С Украиной было трудно договариваться, и решили, что обязательно нужны дополнительные обходные потоки. Однако у нашего ближайшего соседа еще далеко не все потеряно. «Северный» и «Южный» поток пока что полных объемов все равно не захватывают», - сказал И.Грачев.

При этом он подчеркнул, что на юге Россия упрется в страны, которые с точки зрения экономики, с точки зрения взаимоотношений с Россией, могут себя повести примерно так же, как и Украина.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

«Северный поток» - принципиально новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Протяженность газопровода составляет свыше 1200 км.

Проект «Северный поток» реализует совместное предприятие Nord Stream AG. В настоящий момент доли в компании Nord Stream AG распределены следующим образом: ОАО «Газпром» - 51%, Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas - по 15,5%, Gasunie и GDF Suez - по 9%.

Коммерческие поставки газа по первой нитке «Северного потока» начались 8 ноября 2011 года.

18 апреля досрочно завершилась укладка второй нитки газопровода «Северный поток». К концу 2012 года, по завершении пусконаладочных работ и заполнению техническим газом, нитка будет готова к началу поставок газа в Европу.

8 октября А.Миллер заявил, что строительство третьей и четвертой ниток газопровода «Северный поток» является экономически целесообразным и технически осуществимым.

Он подчеркнул, что до 31 января будущего года планируется подписать меморандум по созданию новых газотранспортных мощностей через Балтийское море в Европу. По его словам, одна из ниток может быть предназначена для поставок российского газа в Великобританию.

8 октября, спустя 30 месяцев после старта строительства, газопровод «Северный поток» (Nord Stream) начал поставки газа по двум линиям.

После выхода на проектную мощность обеих ниток производительность «Северного потока» составит 55 млрд куб. м газа в год.

В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Инвестиционные решения по проекту уже подписаны с Венгрией, Словенией, Сербией и Болгарией. Также принято окончательное инвестиционное решение по морской части газопровода «Южный поток».

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии.

Акционерами компании - оператора морского участка газопровода «Южный поток» - South Stream Transport AG являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF - по 15%.

7 декабря Президент России Владимир Путин лично дал старт началу строительства морской части газопровода «Южный поток» в обход территории Украины.

Предполагается, что первые поставки газа начнутся в 2015 году. В 2016-м планируется поставить 15,75 млрд куб. м газа, в 2017-м - 31,5 млрд куб. м, в 2018-м – 47,25 млрд куб. м, и в 2019-м газопровод выйдет на проектную мощность – 63 млрд куб. м.