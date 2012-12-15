Россия установила исторический рекорд суточной поставки газа в Европу

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», об этом заявил глава компании Алексей Миллер.

«С начала декабря наблюдается беспрецедентный рост поставок на европейский рынок и за прошедшие сутки был установлен исторический рекорд объемов поставки российского газа в Европу - 550,1 млн куб. м.», - сказал А.Миллер.

По его словам, это ещё раз свидетельствует о своевременности и востребованости таких проектов, как «Северный поток» и «Южный поток».