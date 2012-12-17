Старейший банк в мире получит от Еврокомиссии почти 4 млрд евро

"Эти меры позволят банку выполнить рекомендации Европейской банковской организации (European Banking Authority - EBA). Главным условием окончательного одобрения (финпомощи - ред.) является предоставление в течение шести месяцев начиная с 17 декабря плана по реструктуризации MPS", - говорится в документе.



Как сообщает РИА Новости, средства будут предоставлены в виде гибридных инструментов капитала и позволят, по мнению ЕК, увеличить уровень капитала первого уровня до 9%, что соответствует требованиям ЕВА.

"ЕК посчитала, что рекапитализация MPS с помощью гибридного капитала необходима для обеспечения стабильности финансовой системы Италии...", - сообщается в пресс-релизе регулятора.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS) - старейший банк в мире, существующий до сих пор. Был основан в 1472 году властями города-государства Сиена, Италия. В настоящее время имеет около 2000 отделений, в том числе за границей. Банк является одним из ведущих банков Италии, занимая лидирующие позиции в оказании розничных банковских услуг физическим лицам, а также малому и среднему бизнесу.