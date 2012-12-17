Завтра в Украине - до 25° мороза

В западных и южных областях ночью ожидается 6-11°, днем 1-6° мороза; в Крыму и на Закарпатье ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

В западных, южных областях и в Крыму облачно с прояснениями, небольшой снег, на юге Крыма с дождем; на остальной территории переменная облачность, без осадков. На дорогах страны гололедица.

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в южной и восточный частях порывы 17-22 м/с.

В Киеве и области во вторник - без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 13-18°, днем 8-13° мороза. В Киеве ночью 14-16°, днем 10-12° мороза.