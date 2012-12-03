В Одесском порту сорвало и унесло в море док (видео)
19:28, 03 декабря 2012Общество
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По информации главной диспетчерской Одесского морского торгового порта сегодня в условиях сильного шторма в результате критического нагона воды в гавань произошел срыв дока №4, который унесло в акваторию порта в направлении Нефтяной гавани.
Как говорится в официальном сообщении Одесского порта, во избежание неконтролируемого дрейфа плавсооружения, буксиры Службы флота порта подвели и пришвартовали док№4 к причалу Хлебной гавани №47.
Пострадавших и загрязнения акватории порта нет.
Штаб ГП «ОМТП» организовал круглосуточное наблюдение и контроль за дальнейшей ситуацией.
Справка УНИАН. Док - сооружение, предназначенное для постройки, транспортировки, ремонта и окраски судов, а также для их погрузки и выгрузки.
Видео с Youtube.
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