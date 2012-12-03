Приговор соратнику Черновецкого объявят в четверг

Шевченковский суд Киева 6 декабря вынесет приговор бывшему председателю фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Денису Комарницкому, обвиняемого в разбойном нападении на адвоката Ивана Гранцева с целью завладения 20 тыс. долл. и личными документами потерпевшего.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня после дебатов и произнесения подсудимым последнего слова объявила председательствующая на процессе судья Елена Мелешак.

Выступая на судебном заседании, Д.Комарницкий не признал себя виновным в совершении инкримируемого ему преступления и просил суд вынести оправдательный приговор. «Я не признаю себя виновным. Я никогда не причинял телесных повреждений Ивану Гранцеву, не забирал у него портфель, в котором находились документы и деньги», - сказал Д.Комарницкий, подчеркнув, что в материалах дела нет ни одного доказательства о том, что именно он совершил разбойное нападение на И.Гранцева.

Обращаясь к суду, Д.Комарницкий также отметил: «В моих действиях отсутствует состав преступления, я прошу суд оправдательного приговора в отношении меня, а также прошу отменить меру пресечения и вернуть сумму денежного залога».

В свою очередь Е.Мелешак сообщила, что суд огласит приговор Д.Комарницкому 6 декабря ориентировочно в 9.30.

Справка УНИАН. Д.Комарницкий был задержан 8 апреля 2011 года.

По данным прокуратуры, установлено, что бывший председатель депутатской фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете вместе с неустановленными лицами в августе 2005 года, находясь в помещении БТИ г. Киева, совершили разбойное нападение на адвоката с целью завладения имеющейся у него копией официального документа и его личным имуществом.

Прокуратура просит суд приговорить Д.Комарницкого к 6 годам лишения свободы.