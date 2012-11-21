Прокуратура просит 6 лет для соратника Черновецкого

Прокуратура просит приговорить экс-председателя фракции Блока Черновецкого в Киевсовете Дениса Комарницкого к 6 годам лишения свободы.

Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, по делу бывшего председателя депутатской фракции «Блок Леонида Черновецкого» в Киевсовете начались судебные дебаты.

По поручению Генпрокуратуры государственное обвинение по уголовному делу об обвинении Д.Комарницкого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.398 (насилие в отношении защитника), ч. І ст.357 (похищение официального документа), ч.4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины поддерживает представитель Днепровской экологической прокуратуры.

19 ноября в Шевченковском районном суде Киева в ходе судебных дебатов прокурор по делу Максим Шабалин отметил, что, учитывая степень тяжести совершенного преступления, а также личность подсудимого, государственное обвинение предлагает суду признать виновным бывшего председателя депутатской фракции «Блока Леонида Черновецкого» в Киевсовете в совершении выше перечисленных преступлений и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества, проинформировали в ГПУ.

Продолжение судебных дебатов запланировано на 28 ноября этого года.

Как сообщалось, Д.Комарницкий был задержан 8 апреля 2011 года.

Установлено, что бывший председатель депутатской фракции «Блока Леонида Черновецкого» в Киевсовете вместе с не установленными лицами в августе 2005 года, находясь в помещении БТИ г. Киева, совершил разбойное нападение на адвоката с целью завладения имеющейся у него копией официального документа и его личным имуществом.