Ураган в Одессе повалил деревья: на дорогах - километровые пробки

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, три тополя упали на проезжую часть Николаевской дороги, соединяющей крупный жилой массив Котовского (население 250 тыс. чел.) с центром города, повредив также линию электропередач, вследствие чего остановлено движение на трамвайных маршрутах №7 и №1, а водители автомобилей и автобусов продвигаются крайне медленно.

Пока аварийные бригады КП «Горзелентрест» и КП «Одесэлектротранс» распиливали и убирали деревья, а также возобновляли энергоснабжение, десятки тысяч одесситов из жилмассива Котовского опоздали на работу в центр города. Многие водители объезжают этот участок автомагистрали по Объездной дороге.

Осложняют дорожную ситуацию также упавшие деревья на перекрестке улиц Сегедской и Армейской, где также повреждены электропровода, затруднено автомобильное движение на улицах Новосельского, Пироговской и Французском бульваре. Также несколько часов оставалось заблокированным движение троллейбусов по Канатной улице, поскольку упавшее дерево оборвало провода и придавило фуру.

По словам очевидцев, вследствие сегодняшней непогоды в областном центре произошло не менее пяти обрывов линий электропередач. При этом, в центре по связям с общественностью Управления МЧС в Одесской области и в администрации КП «Горзелентрест» пока не предоставили журналистам комментариев о масштабах непогоды и устранении ее последствий.