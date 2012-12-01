Завтра в Украине - дожди, местами грозы

Завтра в западных, Винницкой и большинстве северных областей Украины - без существенных осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В восточных, Днепропетровской, Полтавской областях, в Крыму и Приазовье ночью и утром дожди, местами сильные, местами грозы, порывы юго-западного ветра 15-20 м/с. Днем ослабление осадков. Температура в течение суток 7-12° тепла, в Крыму днем до 16°.

На остальной территории Украины небольшие дожди, ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 3-8° тепла.

В Киеве и области в воскресенье - без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла. В Киеве ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.