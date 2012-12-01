Начался украинско-польский кинофестиваль премьер

Как сообщил корреспонденту УНИАН исполнительный директор фестиваля Анджей Кемпински, во время фестиваля любители кино смогут посмотреть лучшие премьеры Польши последних лет.

«Мы привезли 12 документальных и 6 художественных премьер. Кроме этого, впервые будем демонстрировать польские мультфильмы», – отметил А. Кемпински.

По его словам, в этом году из-за нехватки финансирования с украинской стороны, в Польше украинские фильмы в рамках фестиваля не будут демонстрироваться.

«У нас есть мощный партнер – Польский Институт кинематографии, который помогает реализовать фестиваль в Украине. Надеемся, что в следующем году Посольство Украины в Польше и Государственное агентство Украины по вопросам кино таки смогут обеспечить и демонстрацию украинских фильмов в Польше», – сказал А. Кемепински.

В Тернополе фестиваль будет проходить с 30 ноября по 9 декабря.

Фильмы и мультфильмы будут демонстрировать в «Кинопалаце», Украинском доме «Перемога» и арт-баре «Коза».

Происходит фестиваль во второй раз, стартовал он в прошлом году.