Мэр Житомира убежден, что воду отключили по политическим мотивам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Дебой заявил сегодня на брифинге после сессии Житомирского горсовета.

"Сегодня, к сожалению, никто не поставил вопрос, в том числе из присутствующих в зале, что часть города стоит без воды третьи сутки", - сказал В.Дебой.

При этом он отметил, что отключение жителей некоторых микрорайонов Житомира от водоснабжения произошло неслучайно, а по политическим мотивам. "Блокирование жителей города сделано специально, для того чтобы показать, что частная компания «Житомироблэнерго» сильна, а общество и власть сегодня стоят у них на поводу или в прислуге. Поэтому буду сейчас связываться уже соответственно с министерством, буду выходить на Кабинет министров, для того чтобы вопрос водоснабжения был урегулирован на уровне государства», - заявил В.Дебой.

Говоря о политических мотивах отключения станции подъема "Житомирводоканал", В.Дебой объяснил, что речь идет о непростой политической ситуации в Житомирском горсовете, когда 23 ноября депутаты городского совета отправили в отставку секретаря Житомирского горсовета, члена Партии регионов Наталью Леонченко. "Не исключаю, что сейчас идет борьба не за воду, а скорее за власть, поскольку некоторые из чиновников «Житомироблэнерго» претендуют на пост следующего секретаря горсовета", - сказал мэр Житомира.

Как сообщал УНИАН, в Житомире из-за долгов водоканала за электроэнергию перед ОАО ЭК "Житомироблэнерго" 26 ноября от электроснабжения отключены станции третьего подъема водоснабжения, без воды осталась часть жителей города.

На 1 ноября сумма долга составляет 11,690 млн грн.