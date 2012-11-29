МЧС выяснило причины сегодняшних взрывов в Днепропетровске

Об этом сообщает Главное территориальное управление МЧС Украины в Днепропетровской области.

«В 15.01 в службу спасения МЧС поступило сообщение о пожаре по улице Винокурова в Индустриальном районе города Днепропетровск на территории предприятия, которое специализируется на сборе и складировании вторичного сырья (пластика, цветного металла) и переработке автомобильных шин.

Пожар возник на открытой территории предприятия, огонь распространился на площадь 250 кв. м. Пожар возник в результате возгорания грузового автомобиля ГАЗ-53. В дальнейшем огонь распространился на склад с резиновыми шинами.

В результате пожара возникла угроза возгорания 20-кубовой металлической емкости, в которой находилось около 0,3 куб. м легковоспламеняющейся жидкости. Из-за повышения температуры через перепускной клапан произошло три взрывообразных выброса паров жидкости во внешнюю среду (емкость не повреждена).

Погибших и пострадавших на пожаре не было. Пожар локализован в 15.55, ликвидирован в 16.06.

В ликвидации пожара приняли участие 24 спасателя, были задействованы 6 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Днепропетровске, в районе асфальтового завода по улице Винокурова около 15.00 произошли два взрыва.

По данным информированного источника, на месте происшествия могла взорваться цистерна с горючим, из которой в момент взрыва происходила заправка грузового автомобиля.