В Киеве появятся четыре новых улицы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского совета, соответствующие решения приняли депутаты горсовета по обращением потребительского общества – коллектива индивидуальных застройщиков «Метролог».

Ул. Январская пролегает от ул. Метрологической до территории государственного заповедного хозяйства «Феофания», ул. Апрельская, ул. Июльская и ул. Августовская - от ул. Январской до территории государственного заповедного хозяйства «Феофания».

Новое название получит также переулок Мартовский в Дарницком районе. В обращении коллектива жителей района отмечалось, что название переулка дублируется, что создает неудобства при вызове разных служб, поэтому было предложено переименовать его в 3-й переулок Мартовский. Депутаты поддержали предложение жителей.

Также Киевсовет изменил названия некоторых столичных улиц. Согласно информации, предоставленной Институтом украинского языка, в официальных базах данных названия улиц будут изменены таким образом: «Площа Бесарабська на Бессарабська, вулиця Лейпцигська на Лейпцизька, вулиця Виборгська на Виборзька».