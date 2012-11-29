В Житомире требовали вернуть облэнерго народу

Как передает корреспондент УНИАН, акция прошла под лозунгами: "Верните облэнерго народу", "Буржуй, дай людям воду !" и т. п.

Люди возмущены тем, что из-за долгов водоканала перед энергоснабжающей компанией должны страдать обычные житомиряне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского горсовета, Житомир получил государственную гарантию о погашении задолженности водоканала перед облэнерго. Речь идет о письме за подписью первого заместителя министра Минрегионбуда Александра Алипова, где указано, что государство возместит в полном объеме задолженность КП «Житомирводоканал» за потребленную электроэнергию перед «Житомироблэнерго».

«В настоящее время 3 млн. грн находятся на стадии погашения долга», - отметили в пресс-службе.

В письме также есть обращение о возобновлении электроснабжения станции ІІІ подъема, а следовательно – возобновлении полного водообеспечения жителей города. В то же время руководство ПАО "Житомироблэнерго" согласия на подключение водоснабжения не дало.

Как сообщал УНИАН, в Житомире из-за долгов водоканала за электроэнергию перед ПАО ЭК ”Житомироблэнерго” 26 ноября от электроснабжения отключены станции третьего подъема водоснабжения, без воды осталась часть жителей города.

”Энергоснабжающая компания ”Житомироблэнерго” осуществила отключение от электроснабжения станции третьего подъема житомирского водоканала и таким образом ограничила водоснабжение горожанам, которые живут на верхних этажах домов, расположенных в Северо-Западном районе города, а также в районах Крошни и Полевой”, - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В пресс-службе предприятия также сообщают, что КП «Житомирводоканал» получило субвенцию из городского бюджета на погашение задолженности за электроэнергию в сумме 31 млн грн согласно постановлению Кабинета министров №517 об утверждении порядка и условий предоставления в 2012 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в коммунальных тарифах.

”Но поскольку вопрос несоответствия тарифов на услуги водоснабжения и водоотвода на государственном уровне до конца не решен, долг за использованную электроэнергию нарастал опять. На 1 ноября 2012 года он составляет 11,690 млн. грн. Это и стало поводом для очередного отключения”, - сообщает КП ”Житомирводоканал”.