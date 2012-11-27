Адвокаты матери требуют более жесткого наказания для мучителей Оксаны Макар

Адвокаты матери Оксаны Макар будут обжаловать приговор, вынесенный за изнасилование и убийство О.Макар как слишком мягкий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил адвокат матери О.Макар Татьяны Суровицкой Виктор Василюк сегодня после оглашения приговора по делу Оксаны Макар в Центральном районном суде Николаева.

По его словам, приговор по делу О.Макар защищает скорее интересы обвиняемых, чем интересы потерпевшей стороны и государства, которое должно заботиться о том, чтобы такое никогда не повторилось.

“Приговор не решает этот вопрос. Сейчас и М.Присяжнюк, и А.Погосян уверены в том, что они могут уйти от ответственности. Через какое время они могут выйти и продолжать свою преступную деятельность, набравшись опыта и научившись прятать доказательства, скрывать их более качественно, чем они сделали в этот раз” -, подчеркнул В. Василюк

Он заявил, что адвокаты потерпевшей стороны будут “обжаловать приговор в Апелляционном суде, если надо - и в Высшеми специализированном. Пока не добьемся объективного справедливого решения. Законом предусмотрен 15-дневный срок. В эти сроки будем подавать».

По мнению адвоката, вина каждого из осужденных заслуживает пожизненного наказания, потому что они все втроем изнасиловали и убили жестоким способом. Но при этом только одному Е.Краснощеку – пожизненое, А.Погосяну – 14 лет, М.Присяжнюку – 15 лет. Мы не понимаем, почему такая разница в наказании, когда доказана вина всех троих обвиняемых в совершении преступления.

Кроме того, отметил В. Василюк, суд указал только одно отягчающее обстоятельство, предусмотренное законом – состояние алкогольного опьянения, а «там их больше - и совершенное группой лиц, совершенное с собой жестокостью и так далее. Есть также другие отягчающие обстоятельства. И, конечно же, суд правильно указал, что нет ни одного смягчающего обстоятельства».

Кроме того, считает адвокат, ни один из осужденных свою вину не признал, что говорит о том, что они не раскаялись, не собираются исправляться, не становятся на путь исправления. Они должны получить максимальное предусмотренное законом наказание – пожизненное заключение.

Как передавал УНИАН, 27 ноября Центральный районный суд Николаева приговорил Евгения Краснощёка к пожизненному заключению, Максима Присяжнюка к 15 годам лишения свободы, а Артема Погосяна — к 14 годам.

Когда журналисты спросили осужденных, считают ли они приговор справедливым, Е.Краснощёк отрицательно покачал головой, М.Присяжнюк сказал «нет», а А.Погосян промолчал.

Справка УНИАН. 9 марта в Николаеве трое молодых людей изнасиловали 18-летнюю О.Макар, а затем пытались сжечь живьем. Девушка умерла 29 марта в Донецком ожоговом центре, где она находилась с 16 марта и перенесла несколько операций.

Слушания по делу начались 24 мая в Центральном районном суде г. Николаева.

Все трое обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статьи 115, ч. 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Е.Краснощёку, кроме этих двух статей, инкриминируют еще и ч.3 статьи 153 УK Украины (насильственное удовлетворение половой страсти в извращенных формах).