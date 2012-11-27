Украинские автоперевозчики исчерпали годовую квоту разрешений Литвы и Чехии

Как говорится в сообщении Укратрансинспекции, в настоящее время Министерство инфраструктуры Украины и Укртрансинспекция ведут переговоры с компетентными органами этих государств о выделении дополнительной квоты этих разрешений.

Осуществление перевозок по территории Литвы и Чехии возможно только на основании разрешений ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта).