Украинские автоперевозчики исчерпали годовую квоту разрешений Литвы и Чехии
17:31, 27 ноября 2012Общество
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Украинские международные автоперевозчики по состоянию на 27 ноября полностью исчерпала квоту универсальных разрешений Литвы и Чехии.
Украина будет просить о выделении дополнительной квоты
Как говорится в сообщении Укратрансинспекции, в настоящее время Министерство инфраструктуры Украины и Укртрансинспекция ведут переговоры с компетентными органами этих государств о выделении дополнительной квоты этих разрешений.
Осуществление перевозок по территории Литвы и Чехии возможно только на основании разрешений ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта).
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